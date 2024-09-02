Предсезонное обострение

Во вторник матчем между обладателем Кубка Гагарина «Металлургом» и проигравшим ему в финале предыдущего розыгрыша трофея «Локомотивом» стартует очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который интригует интересными новичками и изменениями в клубах, считавшихся в прошлом сезоне фаворитами, но провалившими play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С приходом Евгения Кузнецова (справа), на протяжении последних десяти лет игравшего в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину», атакующая мощь СКА может заметно усилиться

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости С приходом Евгения Кузнецова (справа), на протяжении последних десяти лет игравшего в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину», атакующая мощь СКА может заметно усилиться

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

С открывающимся во вторник сезоном КХЛ точно повезло, по крайней мере в том смысле, что для того, чтобы придумать для него броскую афишу, даже не требуется напрягаться, находя, как это бывает чаще всего, интересное там, где его трудно разглядеть. Теперь все на поверхности.

Например, точно лишними не будут напоминания о сезоне предыдущем, который был просто сказкой для любителей атакующего хоккея и всяких симпатичных неожиданностей. Все без исключения наиболее очевидные «бумажные» фавориты, с бэкграундом и подбором игроков «под Кубок Гагарина» — СКА, ЦСКА, «Ак Барс», московское «Динамо»,— вне игры уже к третьему раунду play-off. На авансцене — не такие дорогие, но, как выяснилось, ничуть не менее умелые команды. А в финале юный и свежий «Металлург», который казался слишком сырым, чтобы на что-то большое претендовать, со своим воздушным хоккеем громит мощный и дисциплинированный «Локомотив», круша все шаблоны.

И нет ведь никаких надежных предпосылок считать, что сейчас сказка уступит место чему-то куда более рутинному.

Потерь в КХЛ, раньше всегда страдавшей из-за внимания к ней со стороны НХЛ, на сей раз удивительно мало.

Зато немало приобретений, которые буквально только что были на хорошем (если ограничиться исключительно спортивной стороной вопроса, оставив за скобками иные проблемы) счету в североамериканской лиге: и отечественных, таких как Иван Просветов, Никита Охотюк, Никита Зайцев, Александр Барабанов, Евгений Кузнецов, и зарубежных, таких как Диллон Дюбе, Адам Ружичка или Максим Комтуа. Они, приобретения, летом 2024 года явно потери перевесили. А расклад волнует воображение сложностью.

Три оконфузившихся весной гиганта пережили такую кадровую перестройку, что ее почти без натяжки можно назвать радикальной. Каждый — и ЦСКА, и СКА, и «Ак Барс» — расстался с целым отрядом игроков.

Казанцы — фактически со всеми, на кого полагались в первую очередь, с Александром Радуловым, Вадимом Шипачевым, Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким, Станиславом Галиевым. Каждый набрал вместо них отряд новичков. У армейских клубов эти отряды, если отталкиваться от стандартов КХЛ, просто ошарашивают мощью и опытом. ЦСКА будет пытаться реабилитироваться с Просветовым, Охотюком, Гурьяновым, Кристианом Ярошем, Дмитрием Саморуковым, Егором Афанасьевым, СКА — с Зайцевым, Сергеем Андроновым, Михаилом Григоренко, Сергеем Плотниковым и Кузнецовым, чье появление в Санкт-Петербурге вообще выглядело бы аномальной, из области фантастики историей (российские хоккеисты со звездным бэкграундом из Америки в расцвете сил в последние годы на родину еще не возвращались), если бы не недавние передряги в жизни центрфорварда в виде обращения в программу помощи игрокам НХЛ и вынужденного перехода из «Вашингтон Кэпиталс» в «Каролина Харрикейнс». Но передряги ведь не отменяют представлений о Кузнецове как о нападающем с особенным талантом, способным добавить красок игре любой команды.

Впрочем, перестройка, какими бы качественными ни были материалы и элементы, для нее купленные,— это ведь иногда залог не взлета, а долгих мучений, которые предшествуют формированию и слаживанию основы. Тем более если, как в случае с ЦСКА и «Ак Барсом», в нее интегрирована и смена наставника. Московскими армейцами вместо Сергея Федорова будет руководить Илья Воробьев, казанским клубом вместо Зинэтулы Билялетдинова — Анвар Гатиятулин. Вопрос насчет того, лучше она стабильности или хуже, спорный. А и «Металлург», и «Локомотив», и «Динамо», которое в предыдущем чемпионате, прежде чем чересчур рано оступиться в play-off, очутилось на верхушке таблицы регулярного первенства, костяк сохранили, только немного подкорректировав его. Причем корректировки (Радулов в «Локомотиве», Комтуа в «Динамо») смотрятся довольно перспективными, намекающими на еще один шажок вперед.

Ну и, естественно, украшая и так ласкающую взгляд картину, КХЛ, анонсируя сезон на своем сайте, не забыла об итогах тех турниров, которые летом служили «разогревом» к чемпионату и важным этапом подготовки к нему. В общей сложности их было семь, как и победителей, в список которых вместе со СКА, ЦСКА, «Локомотивом» попали «Лада», «Северсталь», «Амур» и «Нефтехимик». Притом что если делать акцент на проценте набранных в них очков, то победителей обскакал игравший ровнее их «Трактор». Не то чтобы решающий, но тоже любопытный штришок, убедительно подтверждающий основной тезис насчет того, чего от сезона ждать.

Алексей Доспехов