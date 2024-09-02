Торги по продаже «дочки» «Уфалейникеля» снова не состоялись

Третьи торги по продаже 100% уставного капитала дочерней компании предприятия-банкрота ОАО «Уфалейникель» – ООО «Абразив-Нико» с начальной ценой 6,4 млрд руб. признаны несостоявшимися. На участие в конкурсе не поступило ни одной заявки, сообщатся на Федресурсе.

Торги в виде открытой формы подачи предложений о цене на понижение были объявлены 8 мая. До 28 августа стоимость имущества снижалась девять раз — до 644,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2023 года «Абразив-Нико», главным активом которого являются шлакоотвалы «Уфалейникеля», пытались продать за 7,1 млрд. В феврале этого года стоимость имущества снизилась до 6,4 млрд руб., но торги снова не состоялись.

Цену 7,1 млрд руб. за «дочку» установил арбитражный суд региона в октябре 2023 года в результате разрешения разногласий между основным кредитором «Уфалейникеля» – банком «Траст» и предыдущим конкурсным управляющим Станиславом Кафлевским. Банк не согласился с ценой, по которой «Абразив-Нико» пытались продать в 2021 году. Тогда актив дважды выставляли на торги – сначала за 151 млн руб., затем стоимость снизилась до 136 млн руб. Тогда на торги тоже никто не заявлялся.

Юлия Гарипова