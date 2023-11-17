Остатки сладки

Объявлены торги по оставшемуся имуществу обанкротившегося ОАО «Уфалейникель» — промплощадки Серовского рудника и 100% уставного капитала компании «Абразив-Нико». Начальная цена лотов составляет 462,5 млн и 7,1 млрд руб. соответственно. Стоимость «дочки», владеющей шлакоотвалами «Уфалейникеля», установил суд, разрешив таким образом разногласия между конкурсным управляющим и основным кредитором завода — банком «Траст». По мнению экспертов, продать имущество за такую цену вряд ли получится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году те же активы продавали за 352 млн рублей

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ В 2021 году те же активы продавали за 352 млн рублей

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ОАО «Уфалейникель» объявлены торги по оставшимся активам предприятия. Это имущественный комплекс Серовского рудника в Свердловской области и 100% уставного капитала ООО «Абразив-Нико» в Верхнем Уфалее Челябинской области. Общая начальная цена лотов составляет 7,62 млрд руб. Объявления о торгах опубликовала конкурсный управляющий должника Светлана Кудрявцева на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Начальная цена Серовской промышленной площадки составляет 462,5 млн руб. Лот включает 213 наименований движимого и недвижимого имущества. Среди них пять земельных участков общей площадью 130 га, здания и сооружения, техника и оборудование, водозаборные и водопонизительные скважины, автодороги, никелевая руда и дробленый мрамор. Часть объектов обременена залогом банка «Траст».

Заявки на участие в торгах, которые проводятся в открытой форме подачи предложений о цене, принимаются с 20 ноября по 22 декабря. Аукцион назначен на 25 декабря. Шаг составит 5% от начальной цены.

Начальная цена лота «финансовое вложение в виде 100% доли в уставном капитале ООО “Абразив-Нико”» составляет 7,15 млрд руб. Этот актив также планируется продать на открытом аукционе с шагом 5%. Потенциальные участники должны предоставить задаток 10% от начальной цены. Заявки на участие в торгах принимаются с 22 ноября по 9 февраля 2024 года. Аукцион назначен на 12 февраля.

Главный актив ООО «Абразив-Нико» — шлаковые отвалы «Уфалейникеля». В 2021 году 100% уставного капитала «дочки» должника были выставлены на торги по цене 151 млн руб. На первых и повторных торгах актив продать не удалось, после чего цена была снижена до 136 млн руб. После этого основной кредитор «Уфалейникеля» — банк «Траст», посчитавший, что цена актива занижена, обратился в суд с заявлением о приостановке торгов и разрешении разногласий с конкурсным управляющим Станиславом Кафлевским. Истец обосновал требования решением об отстранении конкурсного управляющего ЗАО «ПО “Режникель”» за продажу шлака предприятия по заниженной цене. ЗАО являлось совладельцем «Уфалейникеля», а принадлежащие «Абразив-Нико» отходы производства идентичны шлаку «Режникеля».

Суд разрешил разногласия 31 октября этого года и установил начальную продажную цену спорного актива 7,15 млрд руб. Еще в апреле 2022 года Станислав Кафлевский был освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего «Уфалейникеля».

В середине октября действующий управляющий должника Светлана Кудрявцева начала процедуру ликвидации ООО «Абразив-Нико». Такое решение было принято собранием кредиторов. Однако несколько кредиторов с этим не согласились и оспаривают решение в суде. Обеспечительными мерами ликвидация «дочки» приостановлена.

Серовский рудник «Уфалейникеля» также неоднократно пытались продать. В 2019 году площадку выставляли на торги с начальной ценой 373,5 млн руб. В 2021 году цена упала до 201 млн руб. Добыча никеля на руднике остановилась в 2017 году, в 2019-м Роснедра досрочно прекратили лицензию «Уфалейникеля» на использование Серовского месторождения.

ОАО «Уфалейникель», являвшийся одним из крупнейших производителей никеля в России и градообразующим предприятием Верхнего Уфалея, остановил работу в апреле 2017 году. В октябре того же года арбитражный суд региона признал завод банкротом. Руководство предприятия объясняло остановку резким увеличением себестоимости производства и почти неизменно низким уровнем цен на никель на Лондонской бирже металлов. В реестр кредиторов «Уфалейникеля» включены требования на общую сумму 17,7 млрд руб., из которых более 15 млрд у банка «Траст». За шесть лет банкротства были удовлетворены требования на сумму около 300–400 млн руб. В октябре этого год суд продлил процедуру конкурсного производства еще на шесть месяцев. В 2020 году основную производственную площадку «Уфалейникеля» в Верхнем Уфалее приобрело ООО «Инвестхимагро» (Кыштым) за 398 млн руб. С осени 2020 года на этой территории идет строительство цинкового завода стоимостью около 22 млрд руб. Проект реализует компания «Полимет Инжиниринг».

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что продать активы «Уфалейникеля» по новым ценам будет сложно. «Вряд ли удастся продать шлаковые отвалы за 7,1 млрд руб., поскольку будет сложно найти инвестора, желающего и способного их переработать. Технологии есть, но они затратные и многостадийные. Сам “Уфалейникель”, когда функционировал, не проводил рециклинг»,— говорит господин Хазанов. По его словам, возможно, начальную продажную цену актива суд установил, исходя из запасов никеля в шлаковых отвалах либо иных металлов, и их стоимости. «В пересчете тонн на рубли могла получиться такая цифра»,— отмечает эксперт.

Юлия Гарипова