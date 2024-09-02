На шадринском заводе металлоконструкций открыли производство за 1,5 млрд рублей

В Шадринске на заводе металлоконструкций «ЗОК» открыли новый производственный комплекс. Общий объем инвестиций составил порядка 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

К реализации первого этапа инвестиционной программы приступили в 2023 году. На предприятии увеличили площадь цеха обработки для наращивания объемов по изготовлению полуфабриката и модернизации склада металла. Также расширили цех покраски и отгрузки готовой продукции для увеличения объема выпуска металлоконструкций в целом.

Два цеха построили в кратчайшие сроки по разработанным на предприятии проектам и из металлоконструкций самого завода. Благодаря расширению на АО «ЗОК» появится около 500 новых рабочих мест. Завод планирует в сентябре продолжить инвестиционную программу, что позволит создать еще более 550 рабочих мест.

Виталина Ярховска