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Коммерсантъ FM
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2,2 процента составила инфляция в зоне евро в августе, следует из предварительных данных Евростата. Это минимум с июля 2021 года (2,6% месяцем ранее). Самой высокой инфляция традиционно оказалась в секторе услуг: 4,2% после 4% в июле, что связано с ростом трат на зарплаты в секторе (см. “Ъ” от 17 июля). Базовая инфляция (без учета продовольствия и энергоносителей) в августе была минимальной за четыре месяца (2,8%). На фоне постепенного приближения инфляции к целевому значению в 2% все больше аналитиков полагают, что на сентябрьском заседании ЕЦБ после паузы в июле продолжит смягчение ДКП, но снижение ставок, видимо, будет осторожным, только на 25 базисных пунктов.

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