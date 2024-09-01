Седьмой тур

«Химки»—ЦСКА 0:2

Мусаев, 38; Мойзес, 63

«Пари Нижний Новгород»—«Зенит» 0:3

Гонду, 30, 56; Вендел, 69

«Спартак»—«Рубин» 1:0

Барко, 74 (пен.). Удаление: Зобнин («Спартак»), 62 (2 ж. к.)

«Ахмат»—«Акрон» 0:0

«Оренбург»—«Динамо» (М) 2:2

Сахархизан, 20; Перес, 90+5 — Перес, 65 (автогол); Маухуб, 72 (пен.)

«Крылья Советов»—«Динамо» (Мх) 0:1

Гаджиев, 44

«Локомотив»—«Краснодар» 0:3

Са, 5; Сперцян, 45+3 (пен.); Кордоба, 64. Удаление: Кордоба, 87 (2 ж. к.)

«Ростов»—«Факел» 4:1

Комличенко, 23; Осипенко, 45 (пен.); Роналду, 72; Голенков, 79 — Ильин, 68 (пен.)

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 5 2 0 18:1 17

2. «Краснодар» 4 3 0 9:3 15

3. «Локомотив» 5 0 2 15:10 15

4. «Спартак» 4 2 1 10:3 14

5. ЦСКА 4 1 2 15:4 13

6. «Динамо» 4 1 2 11:6 13

7. «Ростов» 3 2 2 13:13 11

8. «Рубин» 3 1 3 11:12 10

9. «Динамо» (Мх) 2 2 3 3:6 8

10. «Крылья Советов» 2 0 5 6:13 6

11. «Нижний Новгород» 2 0 5 6:15 6

12. «Оренбург» 1 3 3 9:13 6

13. «Химки» 1 3 3 9:13 6

14. «Акрон» 1 2 4 7:13 5

15. «Ахмат» 0 5 2 4:10 5

16. «Факел» 1 1 5 3:14 4