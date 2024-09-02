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Коммерсантъ FM
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Санкции остаются химическим элементом

Мониторинг импортозамещения

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучили состояние химической промышленности — отрасль входит в число ключевых направлений технологического развития и получит масштабное финансирование из бюджета по программе импортозамещения. Это обеспечило рекордный уровень оптимизма руководителей крупных и средних химических предприятий за последние десять лет. По данным ИСИЭЗ, более трети предприятий отмечают снижение санкционного давления в первом полугодии 2024 года, но оно все еще ограничивает работу 40% предприятий.

В основном предприятия говорят о среднем уровне зависимости от импортных материально-технических ресурсов: 35% предприятий — от сырья, 49% — от оборудования, 51% — от комплектующих, 33% — от технологий. При этом наиболее критична ситуация с сырьем и оборудованием: «критический» и «высокий» уровень зависимости зафиксирован у 42% и 37% предприятий соответственно. Средний возраст машин и оборудования в отрасли превышал в 2023 году 12 лет, этот уровень медленно снижается (в 2013 году — 14,8 года), средний же возраст ИКТ-оборудования сокращается три года подряд с 7,3 года в 2019 году до нынешних 6,5 года.

В резул/ьтате потребность в импортозамещении есть у 27% химических производств, столько же располагают для этого очень высоким потенциалом. В 2023 году нарастили динамику импортозамещения по сравнению с 2022 годом 38% предприятий. Предприятия чаще полагают, что смогут снизить критическую зависимость до 2028 года (38%), при этом 10% уверены в решении проблемы до середины 2025 года. Многие предприятия химической отрасли к 2024 году смогли запустить новые инвестпроекты взамен сорванных из-за санкций — чаще это сотрудничество с Турцией (89% предприятий), странами Средней Азии (81%) и СНГ (64%). С местными инвесторами перезапустить проекты смогли 23% опрошенных.

Ключевым же ограничением развития химпрома признан дефицит кадров: так, в производстве химических веществ и продуктов в первом квартале 2024 года потребность в работниках выросла в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. В июне этого года увеличивать наем на горизонте трех месяцев планировали 27% работодателей — и замеры свидетельствуют о том, что реализовать эти планы вряд ли удастся.

Диана Галиева

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