Банк России спешит на выручку

Банк России хочет получить право регулировать всех участников рынка инкассаторских услуг, включая их тарифы, и создавать саморегулируемые организации (СРО). По словам экспертов, на фоне серьезных проблем рынка регулирование выглядит важным и нужным шагом, особенно создание СРО для определения единых правил работы. Впрочем, участники рынка считают важным добавить для них дополнительные льготы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ предлагает дать ему право на законодательном уровне регулировать всех участников рынка инкассаторских услуг, а не только банки. Это следует из консультационного доклада регулятора, опубликованного 30 августа. Также Банк России считает необходимым предоставить ему возможность влиять на тарифы и создавать СРО инкассаторов.

По словам участников рынка, это крайне важный шаг. Регулирование назрело, в последнее время с рынка ушли несколько крупных участников, и в ряде регионов возник дефицит услуг инкассации, считают в пресс-службе Сбербанка. В частности, один из крупных участников рынка «Инкахран» стал разрывать контракты с клиентами, тогда как МКБ, к которому он должен присоединиться, не спешит заключать договоры с бывшими клиентами организации (см. “Ъ” от 23 ноября 2023 года).

Кроме того, доля наличных платежей падает, рынок инкассаторских услуг сужается и подходит к критической точке, когда сложно поддерживать рентабельность бизнеса, добавляет президент объединения «Росинкас» Василий Медведев.

По его словам, в мире рентабельность инкассаторского бизнеса в среднем 1,5–2%.

«Также у нас в стране присутствует проблема с огромным количеством серых перевозчиков»,— добавляет он.

Эксперты подтверждают, что ситуация на рынке тяжелая и нуждается в регулировании. «Парадоксально, что тарифы за физическое перемещение денег находятся на уровне значительно ниже, чем за безналичные переводы, но при этом участниками рынка воспринимаются как естественные, и любая корректировка их для компенсации роста себестоимости воспринимается негативно»,— говорит независимый эксперт Алексей Войлуков. По его словам, это результат многолетнего демпингования в данном секторе и работы по остаточному принципу.

Очень важно, что выработка мер и подходов к регулированию обсуждается Банком России совместно с участниками рынка, уточняют в Сбербанке. По словам экспертов, наиболее актуальное предложение — это создание СРО. Наиболее рыночный и прозрачный подход в нормализации условий и приведении работы всех участников к единым стандартам видится через создание СРО инкассаторов, когда сами участники смогут выработать необходимые стандарты деятельности и в дальнейшем придерживаться их, считает он. По его словам, это позволит создать равные условия для всех участников рынка перевозки наличных денег.

Дело в том, что сегодня Банк России не регулирует организации, занимающиеся перевозкой ценностей.

Организации помимо подконтрольных ЦБ в соответствии с ГК РФ могут заниматься перевозкой ценностей и привлекаться для перевозки наличных, в связи с чем возникает конкуренция между организациями, которые подчиняются разным правилам и, соответственно, имеют разные затраты, поясняет председатель правления ассоциации НДО Елена Меланич.

Кроме того, важной новацией является намерение по созданию системы поддержания сбалансированной тарифной политики организаций по предоставлению услуг инкассации и перевозки ценностей, считают участники рынка. При разности правил работы по предоставлению услуг инкассации и перевозки ценностей существующим рыночным механизмам невозможно без проблем для отрасли регулировать цены, необходимо создавать специальные условия, поясняет госпожа Меланич. Крупные банки поддерживают регулирование по внедрению минимального тарифа инкассаторских услуг, чтобы исключить демпинг, отмечает господин Медведев.

Вместе с тем участники рынка предлагают предоставить им льготы. Для снижения «тротуарного» риска предлагается включить в перечень спецтранспорта Госавтоинспекции МВД России вид «Инкассация» с отражением в свидетельстве о регистрации транспортного средства, уверен Василий Медведев. При получении постановлений о штрафах за несоблюдение правил парковки с помощью технологии искусственного интеллекта возможно автоматически аннулировать такие постановления, отмечает он.

Юлия Пославская, Максим Буйлов