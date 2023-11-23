Инкассация уходит на самообслуживание

«Инкахран» сворачивает классическую инкассацию, а МКБ, к которому он присоединяется, предлагает клиентам только онлайн-сервис. Участники рынка говорят об увеличении тарифов в несколько раз, предполагая продолжение роста. Эксперты вообще сомневаются, что крупные игроки — «Росинкас» и Сбербанк —- смогут обслужить всех бывших клиентов «Инкахрана» на фоне сложностей с пополнением парка бронемашин и найма сотрудников. Банкиры уже начали обсуждать с ЦБ меры поддержки сегмента инкассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, один из трех крупнейших игроков рынка инкассации «Инкахран» разрывает или не продлевает контракты с клиентами, планируя завершить процесс до конца января 2024 года. МКБ, к которому он должен присоединиться, не спешит заключать договоры с бывшими клиентами «Инкахрана». Как уточнил один из источников “Ъ” на рынке, в 2022 году компания обслуживала более сотни банков, у нее были договоры с рядом крупных сетевых ритейлеров в разных сегментах.

Крупнейшими участниками рынка инкассации выступают Сбербанк, «Росинкас» (входит в структуру Банка России) и «Инкахран». По данным последней доступной отчетности, «Росинкас» в 2021 году получил чистый убыток в размере 250 млн руб., а «Инкахран» в 2022 году — в размере 34,7 млн руб. Показатели инкассаторского бизнеса Сбербанка не раскрываются.

О присоединении «Инкахрана» к МКБ было объявлено летом (см. “Ъ” от 18 июля). В МКБ пояснили “Ъ”, что банк «продолжает трансформировать инкассаторский бизнес и сконцентрируется на развитии онлайн-инкассации с использованием автоматизированных депозитных машин (АДМ)». В случае выбора клиентов в пользу классической инкассации МКБ «поможет с поиском альтернативных решений». Обязательства, предусмотренные ранее заключенными договорами «Инкахрана» с клиентами, будут выполнены в полном объеме, заверили в банке.

Между тем источники “Ъ” утверждают, что «целый ряд юрлиц, включая крупные банки», уже оказались без поставщика услуг классической инкассации. Для перевозки денег между отделениями большинство крупных кредитных организаций используют собственную службу, но ее мощностей, как правило, не хватает для нужд всех клиентов.

В результате, по данным одного из собеседников “Ъ”, цены на услуги инкассации выросли в несколько раз. Другой источник “Ъ” полагает, что проблемы с ростом стоимости обслуживания возникают в первую очередь у небольших банков, для которых «Инкахран» держал низкие цены — до 100 руб. за заезд на одну точку при рыночной цене в 700 руб. Еще один источник “Ъ” утверждает, что цены могут доходить до 3 тыс. руб. за выезд.

Вместе с тем многие банки опасаются заключать договоры на инкассацию для своих клиентов, например со Сбербанком, предполагая, что их могут «переманить на полное обслуживание». По словам собеседника “Ъ”, остается один вариант — «Росинкас», который «также может воспользоваться ситуацией и поднять цены».

Однако даже у «Росинкаса» и Сбербанка в крупных городах уже не хватает мощностей для организации новых маршрутов, говорят источники “Ъ”, поскольку «на рынке нет качественных броневиков». В разы подорожали услуги и самих инкассаторов, добавляет один из собеседников “Ъ”. В Сбербанке, «Росинкасе» и ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Выходом из ситуации может стать самоинкассация с использованием АДМ, считает источник “Ъ”, поскольку их можно инкассировать один раз в несколько дней. Но и с ними в связи с уходом западных поставщиков есть проблемы — приходится заменять весь парк, чтобы купюроприемник мог идентифицировать все банкноты, включая новые.

Эксперты согласны, что рост цен на услуги инкассации в текущих условиях неизбежен. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктора Достова, «дуополия на рынке приведет к росту тарифов: поддержание парка машин и наем сотрудников в нынешней ситуации превратились в непростую задачу». «Через какое-то время», по его словам, ситуация может улучшиться из-за общего падения спроса на услуги классической инкассации на фоне роста безналичного оборота и распространения устройств с рециркуляцией и «прочих трендов».

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков полагает, что к нынешней ситуации привела «излишняя конкуренция на рынке инкассации, которая в какой-то момент вылилась в демпинг и заниженные тарифы». Сегодня, по его словам, остались два крупных игрока, каждому из которых не очень интересно обслуживать мелких клиентов: «Ассоциация обсуждает эту проблему с ЦБ. В частности, мы предлагаем отменить НДС для инкассаторов, как это было сделано для туроператоров, и на отдельные операции предоставить господдержку отрасли».

Максим Буйлов, Ольга Шерункова