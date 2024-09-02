Летняя кухня по весенним рецептам

Во время депутатских отпусков в думскую базу традиционно продолжали поступать новые законопроекты. В этом году в связи с короткими каникулами их набралось меньше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, но многие летние инициативы продолжили основные тренды весенней сессии и касались вопросов безопасности, миграции и социальной поддержки.

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Последнее заседание весенней сессии Госдумы прошло 31 июля, поэтому времени на «каникулярное законотворчество» у депутатов было меньше обычного. В итоге с 1 по 31 августа в Думу были внесены 95 законопроектов, что заметно меньше, чем в предыдущие два лета (см. график). Вместе с тем многие летние инициативы продолжали смысловые линии, являвшиеся главными в ходе весенней сессии-2024.

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Например, уже в первых числах августа портфель Думы пополнился несколькими актуальными проектами, связанными с безопасностью. Группа депутатов-единороссов и сенаторов предложила наделить службы безопасности объектов ТЭКа и транспорта правом перехватывать беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы. В другом документе единороссы сочли необходимым дать Генпрокуратуре полномочия направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, совершивших преступления и скрывающихся от правосудия за рубежом.

Верховный суд РФ внес в Думу законопроект, который даст возможность по ходатайству командования воинской части освобождать участников СВО от уголовной ответственности не только на стадии следствия, как сейчас, но и в ходе судебного разбирательства. Корреспондирующие поправки к закону о воинской обязанности внесли сенатор Андрей Клишас и депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Андрей Картаполов.

Отражение в летнем законотворчестве нашла и тема миграции, ставшая одним из трендов весенней сессии.

Наибольшую активность тут проявили «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и ЛДПР. Так, эсеры предложили расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства, включив в него любые насильственные действия и понуждение к действиям сексуального характера, а также посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Заодно СРЗП хочет запретить лицам, имеющим российский паспорт менее пяти лет, приобретать пневматическое оружие, газовые баллончики и электрошокеры, а для приобретения «огнестрела», по мнению эсеров, необходимо пробыть гражданином РФ более десяти лет. Также СРЗП выступила за дактилоскопическую регистрацию мигрантов, въезжающих в РФ на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с работой.

ЛДПР, в свою очередь, считает необходимым запретить трудовым мигрантам, за исключением высококвалифицированных специалистов, привозить в Россию свои семьи. А «Новые люди» внесли поправки об обязательной депортации иностранцев за совершение преступления, напомнив в пояснительной записке о событиях 23 августа, когда четверо иностранцев, отбывавших срок под Волгоградом, захватили заложников и убили четверых сотрудников колонии.

Близость начала учебного года, как обычно, породила массу инициатив, связанных с поддержкой школьников, их родителей и педагогов.

И снова самыми активными оказались либерал-демократы и эсеры, вносившие подчас идентичные законопроекты. К примеру, и те и другие предложили обеспечить горячим питанием всех школьников (а не только младшеклассников, как сейчас) и ввести для их родителей специальные выплаты в связи с началом учебного года. Кроме того, СРЗП предложила поправки к Трудовому кодексу о введении для родителей выходного 1 сентября, а ЛДПР внесла поправки о праве всех педагогических работников досрочно выходить на пенсию при стаже от 25 лет.

Эсеры также озаботились проблемами детского отдыха (эта тема обсуждалась 12 августа на расширенном заседании совета Думы) и предложили законодательно закрепить возмещение 20% стоимости детских путевок (но не более 20 тыс. руб.), а также обязать правительство разрабатывать и утверждать ежегодную программу развития отдыха и оздоровления детей. А в ЛДПР задумались об отдыхе сотрудников органов внутренних дел, наделенных статусом ветерана боевых действий, которым, по мнению фракции, нужно давать 15 суток дополнительного отпуска по аналогии с военнослужащими, имеющими такой статус.

По традиции не обошлось и без предложений о повышении федерального МРОТ: по задумке тех же либерал-демократов, со следующего года он должен составить 30 тыс. руб. (сейчас — 19 242 руб.).

А вот по части изменения избирательного законодательства летняя инициатива оказалась всего одна: Ярослав Нилов (ЛДПР) внес поправку о том, чтобы разрешать партиям использовать в предвыборной агитации изображения их действующих или бывших лидеров, не являющихся кандидатами (что позволило бы ЛДПР законно применять в агитации образ ее покойного основателя Владимира Жириновского).

По наблюдениям члена комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павла Склянчука, законопроекты между сессиями вносят в основном оппозиционные фракции — «для привлечения внимания СМИ». Например, этим летом ЛДПР и СРЗП, а позднее и «Новые люди» «как по команде стали соревноваться предложениями по теме мигрантов», отмечает эксперт. «На это обратил внимание даже спикер Госдумы Вячеслав Володин, который предложил подписчикам своего Telegram-канала высказать свое мнение по этому поводу, и под его постом оставили рекордные десять тысяч комментариев. Обычно такие опросы предваряют принятие Думой заранее заготовленных законодательных решений, поэтому осенью можно ожидать новых ужесточений миграционной политики»,— прогнозирует господин Склянчук. При этом правительство в этом году вносило инициатив значительно меньше, чем в предыдущие годы, а от президента и вовсе не поступило законопроектов, указывает эксперт.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба