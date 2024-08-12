Поправки в режиме ожидания

В конце весенней сессии Госдумы спикер Вячеслав Володин и лидеры фракций рапортовали об ударной работе и важных законах, принятых за полгода. Однако в думском портфеле осталось несколько резонансных инициатив, рассмотрение которых тоже предполагалось именно в этот период, но неожиданно затянулось. “Ъ” разбирался в причинах задержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Последние недели весенней сессии ознаменовались принятием сразу нескольких законов по вопросам регулирования миграции. Однако среди них не оказалось поправок о борьбе с фиктивными браками мигрантов с россиянами, которые были приняты в первом чтении еще в апреле, но до второго чтения так и не дошли.

Напомним, группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом предложила выдавать разрешения на временное проживание (РВП) только по прошествии двух лет с момента заключения брака соискателя с гражданином РФ. В первом чтении инициативу поддержали все фракции, но с жесткой критикой выступил зампред комитета по делам СНГ единоросс Константин Затулин. В беседе с “Ъ” он назвал норму «одиозной»: «Люди, которые это предлагают, не обратили или не захотели обратить внимание на то, что вхождение в брак дает право на получение гражданства в упрощенном порядке только в том случае, если в этом браке родился ребенок. Надеюсь, что моя точка зрения не осталась без внимания».

Глава того же комитета Леонид Калашников (КПРФ) объяснил “Ъ” промедление в работе над проектом так:

«Некоторые представители в том числе и правительства до сих пор никак не решат проблему, связанную с гражданскими правами иностранцев и тем, что они якобы могут находиться в подвешенном состоянии без оформления вида на жительство. Но мы доказываем, что это не так, что они могут оформить РВП в рамках других законов».

По словам господина Калашникова, МВД разделяет позицию комитета и выступает за то, чтобы принять поправки как можно быстрее. Депутат надеется, что недавно созданная в Думе комиссия по вопросам миграционной политики под руководством Ирины Яровой («Единая Россия», ЕР) поспособствует урегулированию разногласий.

Еще раньше, в январе, были приняты в первом чтении поправки к Уголовному (УК) и Административному (КоАП) кодексам об ответственности за утечку персональных данных. ЕР относила их к числу своих приоритетов на сессию наряду с запретом треш-стримов, но в отличие от принятой в целом второй инициативы первая не дошла даже до второго чтения. Поправки кратно увеличивают штрафы за утечки персональных данных и предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет за вывод их за рубеж с целью продажи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, виновным может грозить до десяти лет колонии. Также вводятся оборотные штрафы (до 3% выручки) для компаний, допустивших утечку.

Именно размер этих штрафов, как рассказала “Ъ” соавтор проектов, первый зампред комитета Госдумы по законодательству Ирина Панькина (ЕР), и стал предметом затянувшейся дискуссии с бизнес-сообществом. «Мы понимаем, что персональные данные — это некий треугольник, где задействованы государство, человек и бизнес. И здесь важно соблюдать баланс. Перекосы, в том числе и установление излишней ответственности, которая может так или иначе повлиять на бизнес, недопустимы,— пояснила депутат.— Проведение больших консультаций по определению размеров штрафов играет ключевую роль. Пока на определенное решение ко второму чтению мы не вышли».

Некоторые нашумевшие инициативы пока не дождались и первого чтения.

Так, поправки о защите русского языка от заимствований, внесенные в октябре 2023 года группой депутатов во главе с тогдашним председателем комитета по культуре единороссом Еленой Ямпольской (ныне — советник президента), в мае 2024-го уже были рекомендованы профильным комитетом к одобрению в первом чтении, но их рассмотрение было отложено. Согласно этому проекту, который должен был стать логическим продолжением принятого в начале 2023-го правительственного законопроекта о регулировании использования иностранных слов в русском языке, информация на вывесках, указателях, знаках и «других носителях» должна быть изложена на русском языке, но «по усмотрению изготовителя» может дополняться иностранными словами. Авторы предлагали «русифицировать» и названия жилых комплексов, в том числе малоэтажных. «Там есть очень мощное сопротивление со стороны РСПП, потому что речь идет о замене вывесок, а это дорогое удовольствие, поэтому они просят увеличить сроки»,— рассказала “Ъ” соавтор проекта Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду»). По ее словам, авторы и комитет готовы сдвинуть сроки вступления закона в силу (сейчас это 1 января 2025 года), чтобы дать предпринимателям больше времени.

Отложила Дума и уже назначенное было на февраль первое чтение поправок о признании через суд гражданских браков с погибшими участниками СВО (это позволило бы получать соответствующие льготы и право на наследство). Проект внесли тот же Андрей Клишас и глава комитета Думы по законодательству Павел Крашенинников (ЕР). Правительство дало на инициативу положительный отзыв, предложив дополнить ее нормой о том, что эти лица не должны состоять в официальном браке с другими людьми. Однако против высказалась церковь: как пояснил в июне глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи священник Федор Лукьянов, принятие закона нанесет «чудовищный удар» по институту брака в России. Тем не менее господин Крашенинников заявил “Ъ”, что обсуждение проекта продолжается.

Наконец, одной из самых противоречивых инициатив, «зависших» в Думе, стали поправки к УК об ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. Их приняли в первом чтении еще в сентябре 2023 года, но до второго они так и не дошли. Авторы во главе с председателями комитетов по обороне и по безопасности Андреем Картаполовым и Василием Пискаревым (оба — ЕР) предложили расширить ст. 280 УК о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (наказание — от штрафа в 100–300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до пяти лет), дополнив ее «публичным оправданием экстремизма» и «пропагандой экстремизма». Первое чтение сопровождалось бурной дискуссией, а итоги голосования были далеки от консенсуса: 278 за (при необходимом минимуме в 226 голосов) при 54 против и 16 воздержавшихся. За проект не голосовала даже часть единороссов. Правительство в своем отзыве указывало на необходимость доработки документа, так как деяния, подпадающие под действие поправок, могут быть квалифицированы по другим статьям, а принятие закона может привести к коллизии разных норм и «трудностям их разграничения на практике». В итоге нужные уточнения, как стало известно “Ъ”, уже по окончании весенней сессии подготовили в Белом доме, предложив исключить из проекта криминализацию пропаганды экстремизма, чтобы избежать конкуренции между нормами УК и КоАП, которые и сейчас, как полагают в правительстве, работают эффективно.

Ксения Веретенникова