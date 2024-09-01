Переговорно-сырьевая база

Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. В последний раз он был в Улан-Баторе в сентябре 2019 года. С тех пор отношения двух стран, в том числе в экономической сфере, заметно укрепились, однако российские эксперты отмечают, что их потенциал далеко не исчерпан. Это касается в том числе области атомной энергетики, а также освоения и добычи полезных ископаемых. При этом у России, как следует из специализированного доклада ПИР-Центра, здесь много конкурентов и не так много уникальных преимуществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Путин посетит Монголию по приглашению президента этой страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров главы государств обсудят «перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам». Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

В центре внимания поездки будет и задача укрепления торгово-экономического сотрудничества двух стран. В 2022 году товарооборот между ними достиг рекордных $2,6 млрд. В 2023 году стороны рассчитывали выйти уже на $3 млрд (обновленной статистики пока нет). Между тем, как следует из нового доклада ПИР-Центра «Монголия как новый центр борьбы за ресурсы: Перспективы российско-монгольского сотрудничества в области атомной энергетики, освоения и добычи полезных ископаемых», сотрудничество Москвы и Улан-Батора в ряде сфер могло бы быть куда более интенсивным.

Авторы доклада — научный сотрудник ПИР-Центра Роман Калинин и главный специалист управления геологии и разработки Иркутской нефтяной компании Арслан Хатмуллин.

Монголия, как напоминают они, располагает значительными запасами ресурсов, которые имеют ценность для производства высокотехнологичных продуктов.

Горнодобывающая отрасль является основным сектором экономики Монголии, вклад которого составляет 72% в промышленном производстве, 87% в экспорте, 75% в прямых иностранных инвестициях и 25% в общем внутреннем валовом продукте. Общие запасы редких и редкоземельных элементов (РЗЭ) оцениваются примерно в 3,1 млн тонн. За освоение месторождений Монголии конкурируют Китай, Россия, страны ЕС, США, Япония и Южная Корея.

Несмотря на то что Монголия является крупным центром добычи ресурсов, она, как отмечается в докладе, сталкивается с нехваткой энергии как для развития горнодобывающего сектора, так и для других крупных проектов. Россия, по оценке авторов исследования, могла бы обеспечить решение проблем в энергетическом секторе Монголии единолично. Актуальным энергетическим проектом в рамках российско-монгольских отношений является строительство экономичных маломощных атомных электростанций (АСММ). В конце июля госкорпорация «Росатом» получила подтверждение от «Монатома» о готовности выполнить положения «дорожной карты» по АСММ, подписанной 24 марта этого года. Монголия также заинтересована в том, чтобы стать транзитной страной на пути энергоносителей из РФ в Китай.

«Однако Монголия не рассматривает в качестве контрагентов исключительно российские или китайские компании и стремится укрепить энергетическую безопасность за счет привлечения инвестиций в энергетический сектор из других стран,— отмечают авторы.— Страна, зажатая между великими державами Россией и Китаем, стремится реализовать стратегию "третьего соседа" — пула экономических партнеров, не имеющих границ с ней. В свою очередь, в условиях нарушения глобальных цепочек поставок крупные западные игроки стали обращать свой взор на Монголию с ее огромными запасами ресурсов. За них разворачивается настоящая геополитическая борьба».

Несмотря на общность границ, истории и культуры, после распада СССР и Россия, как сказано далее в обзоре, утратила статус привилегированного партнера и ориентира развития для Монголии.

«Современное поколение монголов гораздо меньше интересуется Россией и рассматривает в качестве примера скорее страны ЕС, США, Южную Корею, Японию. России важно не пассивно наблюдать за дрейфом Монголии, а действовать с учетом геополитических аспектов сегодняшних реалий»,— считают авторы.

Хотя с точки зрения наличия сырья Монголия является перспективным партнером по исследованиям и добыче редкоземельных элементов, лития, меди, урана и угля, с политической точки зрения для реализации масштабных проектов, как сказано в докладе, есть риски. Так, привлечение инвестиций в добывающую отрасль страны осложнено отсутствием необходимой инфраструктуры и запаса энергетических мощностей для извлечения РЗЭ. Законодательство Монголии, по мнению экспертов, требует существенной разработки в части защиты инвесторов, а сам процесс реализации больших проектов по добыче РЗЭ — дебюрократизации.

Германия, Франция, США и Южная Корея, как следует из доклада, уже активно предлагают Монголии свои модели усовершенствования ее законодательной базы, тем самым закладывая фундамент для оттеснения России и Китая с монгольского рынка. Препятствием же на пути к плодотворному сотрудничеству России и Монголии служат, по мнению экспертов, не только внешние, но и внутренние факторы.

«На сегодняшний день монгольскому сюжету уделено недостаточное внимание как в научном сообществе, так и в общественно-политической жизни России. Недостаток культурного и туристического потока из Монголии в Россию привел к тому, что молодое население Монголии не знает русского языка, а политики видят в качестве ориентира повторение южнокорейского экономического чуда с помощью западных партнеров»,— отмечают авторы исследования.

Экономическое сотрудничество России и Монголии в таких важнейших областях, как энергетика, развивается, как констатируют они, «низкими темпами и без должных инвестиций».

В стране долгое время отсутствовали постоянные представительства российских государственных или крупных частных компаний, за исключением появившихся там в период СССР. «Хотя положительные примеры есть. В июле 2024 года "Росатом" открыл свою дочернюю компанию в Монголии, представитель госкорпорации уже приступил к работе в стране. Этот шаг должен продемонстрировать пример другим российским корпорациям», — надеются эксперты.

Между тем «несомненным преимуществом» России перед западными игроками, по их мнению, является то, что «Россия не рассматривает Монголию как сырьевой придаток». «Россия видит в Монголии равноправного партнера и может удовлетворить потребности Монголии в области диверсификации энергоресурсов и развитии альтернативных источников энергии, таких как АЭС, в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». В свою очередь, Монголия может привлечь российские инвестиции и научный потенциал для дальнейшего изучения и добычи запасов РЗЭ и других ценных для промышленности элементов. При этом отношения между странами, учитывая близость границ и истории, не ограничены сугубо энергетической сферой»,— уточняется в документе. Его авторы считают крайне важным «донести до монгольской стороны, что партнерство с Россией благоприятно сказывается на экономике, способствует поддержанию энергетики, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению торгово-экономического обмена».

Этим, видимо, среди прочего и займется во вторник российская делегация под руководством Владимира Путина.

Елена Черненко