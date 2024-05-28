Свой салют опаснее чужого дрона

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение исполнительному директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву в нарушении требований промышленной безопасности. Теперь ему грозит до семи лет заключения. По подсчетам следствия, в результате взрыва пиротехники, принадлежащей компании, погибли девять и пострадали более ста человек, были повреждены 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чанкаев (справа)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Сергей Чанкаев (справа)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Резонансное ЧП практически в самом центре подмосковного Сергиева Посада произошло в 10:40 9 августа 2023 года. Мощный взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) на проспекте Красной Армии, 212в, где уже много лет один из корпусов арендовало ОАО «Пиро-Росс».

Эпицентр находился в складском помещении площадью 1,6 тыс. кв. м, где хранились профессиональные салютные установки и заряды к ним, которые компания Сергея Чанкаева производила в том числе и по заказам Минобороны.



Также там было складировано около 4 тонн утилизированного дымного ружейного пороха, который компания закупала у арсеналов для выпуска своей продукции. Именно его ненадлежащее хранение, по версии следствия, и стало причиной трагедии. Более того, помещения, где находились порох и пиротехника, вообще не были предназначены для их хранения.

По горячим следам был задержан гендиректор ОАО «Пиро-Росс» 69-летний Сергей Чанкаев, которого по ходатайству ГСУ СКР Сергиево-Посадский горсуд Московской области отправил в СИЗО. Попытки адвокатов добиться изменения меры пресечения на домашний арест — последняя была предпринята в апреле нынешнего года — успехом не увенчались.

Изначально бизнесмену вменили в вину нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Однако после того, как выяснилось, что еще восемь числившихся пропавшими без вести также погибли, а еще более ста человек получили травмы различной степени тяжести, обвинение переквалифицировали на более тяжкую ч. 3 ст. 217 УК РФ. Теперь фигуранту грозит не до пяти лет лишения свободы, а до семи. Кроме того, следствие установило, что помимо гибели людей «игнорирование имеющихся на предприятии системных нарушений требований промышленной безопасности, о которых Сергею Чанкаеву было достоверно известно» повлекло еще и причинение крупного материального ущерба. В частности, в результате взрыва, мощность которого составила не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте, были повреждены 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.

Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу на данный момент признаны более десятка родственников погибших.



По ходатайству следствия, которое теперь проводится центральным аппаратом СКР, Басманный суд «для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий» наложил арест на имущество обвиняемого Чанкаева. Под обременение попали 14 его счетов в Сбербанке, Московском кредитном банке и банке ВТБ, квартира и участок в Сергиевом Посаде, а также BMW X6 и две обыкновенные акции ОАО «Пиро-Росс».

Сам господин Чанкаев, по данным “Ъ”, своей вины не признает. Изначально он выдвинул версию, что причиной взрыва могла стать атака украинского БПЛА. Еще до задержания бизнесмен ссылался на своих сотрудников, которые якобы слышали характерный звук мопедного мотора. Впрочем, никаких подтверждений теракта следствие не обнаружило.

Как уже рассказывал “Ъ”, фирму «Пиро-Росс» выходец из сергиевопосадского НИИ прикладной химии Сергей Чанкаев организовал еще в 1994 году. Начинала она с торговли фейерверками, но в 2000-х сама начала выпускать профессиональные салютные установки и заряды к ним, в том числе и для Минобороны. Вплоть до 2020 года это ОАО регулярно выигрывало тендеры на проведение фейерверков практически на всех праздничных мероприятиях в Москве и Московской области, включая организацию салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Однако в последние годы «Пиро-Росс» начала испытывать серьезные финансовые проблемы, приведшие в итоге в марте 2023 года к банкротству. Таким образом, полномочия гендиректора своей компании Сергей Чанкаев формально сложил еще 1 апреля, и они перешли к конкурсному управляющему Алексею Суворову, который и назначил фигуранта техническим директором «Пиро-Росс».

Именно в этом качестве господин Чанкаев регулярно приезжал на территорию ЗОМЗ. Был он там и в день ЧП.

Олег Рубникович