«Локомотив» уронил лидерство

Седьмой тур чемпионата России поменял его лидера. «Локомотив» уступил верхнюю строчку «Зениту», крупно — 0:3 — проиграв на своем поле догнавшему его «Краснодару». Главной причиной поражения железнодорожников стали две грубые ошибки их вратаря Ильи Лантратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь команды «Локомотив» Илья Лантратов во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вратарь команды «Локомотив» Илья Лантратов во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Илье Лантратову, хорошему голкиперу, который до сих пор точно не выглядел слабым звеном «Локомотива», первая половина этого матча, не исключено, будет еще долго являться в кошмарных снах. По ходу этой половины на поле произошло не так уж мало всяких интересных событий, но в память врежутся прежде всего два с участием Лантратова.

Сначала он окатил свою только-только входившую в игру, приспосабливавшуюся к неожиданно агрессивной краснодарской манере команду ведром ледяной воды, когда вышел на перехват нехитрого с виду навеса. Лантратов все рассчитал правильно, и мяч вроде бы был плотно зажат в его крепких руках. Но дальше случился конфуз. Голкипер «Локомотива», наткнувшись на спину стоящего перед ним Джона Кордобы, мяч уронил, а через секунду Виктор Са уже вгонял этот щедрый дар в сетку. Вратарь железнодорожников что-то кричал, кажется, обращаясь к арбитру Владиславу Безбородову. Но тут ведь всем было видно, что ни о каком нарушении речи не идет.

«Локомотив» некоторое время после этого несчастья приходил в себя и был совершенно не похож на ту яркую, все умеющую команду, в которую трансформировался в августе.

Футболисты «Краснодара», наверное, и не мечтали о том, что им выделят столько пространства и времени.

Но примерно к середине первого тайма «Локомотив» наконец освоился, и краснодарское преимущество растаяло, как апрельский снег. Шансов сравнять счет у железнодорожников было немало. Собственно, они вместе со стадионом были уверены, что его сравняли, когда подача Алексея Батракова со стандарта нашла вытянутую вперед у линии вратарской ногу Евгения Морозова. VAR проверял момент несколько минут и никак не мог определиться, был офсайд или нет. Безбородов объявлял, что был — видимо, не сантиметровый даже, а миллиметровый, под громкий гул трибун, которые вряд ли можно было убедить напоминанием о том, что гол у их команды отобрали не люди, а все же, как ни крути, в первую очередь технологии. Морозов, будто ни за что не желая мириться с несправедливостью, после этого забыл о том, что вообще-то является центральным защитником, и, не покинув переднюю линию, дождался череды рикошетов, позволивших ему расстреливать краснодарского вратаря Станислава Акгацева. Мяч прошел выше цели.

В любом случае от ощущения, что «Локомотив» к удаче близок, некуда было деться. До эпизода перед перерывом, в котором Илья Лантратов удобный в принципе пас назад обработал так неловко, что мяч тут же очутился рядышком с Джоном Кордобой. А пытаясь выбить его подальше, Лантратов врезал своей ногой по ноге Кордобы так мощно, что в падении колумбийца ничего особенно театрального разглядеть не выходило,— да многие бы так рухнули. Пенальти, созревший на ровном месте, реализовал Эдуард Сперцян.

Тайм второй получился классической футбольной историей про то, как один из соперников старается выбраться из глубокой ямы с помощью радикальных мер наподобие тройной замены и массовой мобилизации кадров ради усиления нападения, но, добавляя на этом участке, оголяет тылы.

«Краснодар» в итоге их хлипкостью воспользовался, когда прострел Виктора Са добрался до ринувшегося на него, не обращая внимания на сопротивление опекунов, Джона Кордобы, который матч до финального свистка не доиграл, нарвавшись на вторую желтую карточку.

Внезапно одержав крупную победу, «Краснодар» перед перерывом в чемпионате, связанным с открывающимся окном под матчи национальных сборных, настиг «Локомотив». У обоих клубов теперь по 15 очков. А вместо сброшенных краснодарцами с верхней строчки железнодорожников на нее взобрался действующий чемпион «Зенит». Он на два балла опережает «Краснодар» и «Локомотив», которым на пятки наступает целый отряд преследователей во главе со «Спартаком».

До этого матча состоялась любопытная встреча с участием другого московского гранда, превратившаяся для него в маленькую трагедию.

Динамовцы в предыдущем туре уступили «Краснодару», но группу лидеров далеко не отпустили. А играли они на выезде с «Оренбургом» — командой, которая сейчас держится так скромно, что вроде бы претендент на медали три очка во встрече с ней брать обязан. Однако с ними у динамовцев не сложилось.

В первом тайме «Динамо» играло так, что его тренеру Марцелу Личке потом захотелось сказать, что у него «на поле не было команды» и что гостям вообще повезло с тем, что они пропустили всего один гол. Динамовское преображение после перерыва вылилось в два подряд заработанных фаворитом пенальти. Константин Тюкавин свой чуть не запорол, но отраженный голкипером Богданом Москвичевым мяч угодил в грудь оренбургскому футболисту Матиасу Пересу и отскочил в ворота. Следующий исполнял уже Эль-Мехди Маухуб и показал точность идеальную.

После этого казалось, что победу «Динамо» упустить уже не может. Оно ее все-таки упустило на пятой минуте компенсированного времени, когда, потеряв мяч на чужой половине, проспало фланговый выпад «Оренбурга», увенчанный ударом головой Переса — только что неудачника, а теперь героя, из-за которого «Динамо» осталось за пределами топ-тройки.

Алексей Доспехов