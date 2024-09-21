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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 78 лет президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», декану физического факультета СПбГУ Михаилу Ковальчуку

Михаил Ковальчук

Михаил Ковальчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Ковальчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент РАН Николай Кропачев:

— Глубокоуважаемый Михаил Валентинович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Выдающийся ученый, талантливый руководитель, видный общественный деятель, Вы вносите неоценимый вклад в развитие перспективных направлений науки и прорывных технологий в нашей стране. Благодаря Вашим инициативам возрожден целый ряд важных прикладных исследований и разработок, которые в том числе проводятся в целях обеспечения национальной безопасности. Высочайший профессионализм, организаторский талант и целеустремленность снискали Вам заслуженное признание коллег и единомышленников во всем мире и, конечно, в родном для Вас Санкт-Петербургском университете. Здоровья, неиссякаемой энергии, новых открытий и побед на Вашем блестящем пути!

Сегодня исполняется 68 лет президенту — председателю правления банка ВТБ Андрею Костину

Андрей Костин

Андрей Костин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Андрей Костин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Камчатского края Владимир Солодов:

—Уважаемый Андрей Леонидович! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Вас знают как профессионала-финансиста высочайшего класса и убежденного патриота нашей страны. Ваше имя вошло в историю банковского дела современной России. Банк ВТБ, который Вы бессменно возглавляете на протяжении многих лет, стал символом надежности и социальной ориентированности. Сердечно благодарю Вас за плодотворное сотрудничество с Камчатским краем, поддержку развития туристической отрасли в регионе. Особенно ценно Ваше неравнодушное отношение к защите первозданной природы, поддержке природоохранных инициатив. Уверен, совместными усилиями мы сможем задать новую планку экологичного, ответственного по отношению к природе мышления и поведения. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения задуманного, а банку под вашим руководством процветания и стабильности!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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