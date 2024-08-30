На стройке в Сочи задержаны 73 иностранца

Полицейские в Сочи задержали 73 иностранцев на стройке. Вместе с представителями городской администрации, при силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии сотрудники УВД проверили строительный объект на улице Тепличной, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для проверки и постановки на дактоучет в отдел полиции доставили 73 иностранных гражданина. Шестеро оказались нарушителями. В их отношении составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в России и незаконное осуществление трудовой деятельности. Фигурантам грозит штраф и выдворение за пределы страны.

С начала 2024 года в Большом Сочи выдворили 310 иностранцев, которые находились на территории России незаконно. Наибольшее количество иностранных нарушителей выявили в Центральном районе Сочи, где зафиксировали 245 случаев.

Вячеслав Рыжков