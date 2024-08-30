Спрос на китайские автомобили в Сочи вырос на 61,6%

В первой половине 2024 года в Сочи спрос на подержанные китайские автомобили увеличился на 61,6%, а предложение возросло в 3,1 раза. Наиболее востребованным брендом стал Geely, который занимает 16,45% от общего спроса, за ним следует Chery с долей 14,72%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди моделей китайских автомобилей выделяется полноразмерный кроссовер Voyah Free, который собрал 6,32% рынка и имеет среднюю цену 4,8 млн руб. На втором месте расположился LiXiang L7 с долей 5,10%, а третью строчку занимает Geely Monjaro с 4,65%. Модель Geely Coolray также показала положительную динамику: спрос на нее вырос на 18,5% по сравнению с прошлым годом.

Сегодня в Сочи представлено более 1,6 тыс. подержанных китайских автомобилей на платформе «Авито Авто», а в Краснодарском крае общее количество таких предложений превышает 3,2 тыс. Это составляет значительную долю от общего числа подержанных автомобилей — более 5,6 тыс. единиц.

В топ-5 китайских автомобилей с пробегом первое место занимает Voyah Free с долей 6,32% и средней ценой 4,8 млн руб. На втором месте находится LiXiang L7, который занимает 5,10% рынка и стоит 6,5 млн руб. Третью строчку забрал Geely Monjaro с долей 4,65% и ценой 3,8 млн руб. Четвертое место занимает Zeekr 1 с долей 4,25% и стоимостью 6,2 млн руб. Замыкает пятерку лидеров Geely Coolray, который составляет 3,95% от общего спроса, стоимостью 2,1 млн руб.

Мария Удовик