Сегодня исполняется 56 лет заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Вы вносите огромный вклад в развитие России, внедрение инноваций в самых разных областях, модернизацию системы высшего образования и обновление образовательной и научной инфраструктуры, помогая тем самым обеспечивать экономический и технологический суверенитет нашего Отечества. В профессиональной среде Вы снискали заслуженный авторитет и уважение своим ответственным отношением к любым вопросам, принципиальностью, трудолюбием, умением сплотить людей вокруг себя. В день Вашего рождения хочу от всей души пожелать Вам, уважаемый Дмитрий Николаевич, крепкого здоровья, бодрости духа, новых плодотворных идей, удовлетворения от реализации задуманных планов, неиссякаемой энергии для дальнейшего труда на благо Родины, счастья и успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»