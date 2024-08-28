Мэрия не простила ошибку резидента

Администрация Благовещенска намерена разорвать соглашение с ООО «Времена года», которое на правах резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) намеревалось построить в городе агропромышленный комплекс стоимостью более 3 млрд руб. В арбитражном суде Башкирии, куда обратилась администрация, прозвучало, что инвестор пропустил срок исполнения своих обязательств: за три года вложил в проект только 16,9 млн руб. Суд, удовлетворяя заявление о расторжении соглашения, согласился с тем, что «Времена года» не исполнили свои обязательства в срок. Экс-глава Благовещенского района сообщил, что проект не был реализован под давлением нескольких факторов, один из которых — отсутствие финансирования.

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Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск администрации Благовещенска, имеющего статус территории опережающего социально-экономического развития, о расторжении соглашения с ООО «Времена года». Спорный документ был подписан сторонами в марте 2021 года. По его условиям, «Времена года», получив статус резидента ТОСЭР, обязались в 2020–2028 годах построить и пустить в Благовещенске одноименный агропромышленный комплекс для единовременного хранения 93 тыс. тонн овощей. На предприятии должны были работать не менее 113 человек. Инвестор намеревался привлечь на реализацию проекта 3,72 млрд руб. (с НДС), из которых не менее 3,03 млрд руб.— в течение первого года.

Для предприятий—резидентов ТОСЭР действуют льготы по налогу на прибыль: федеральная часть полностью обнуляется, а региональная в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет — 10%. Также на региональном уровне резиденты ТОСЭР освобождены от уплаты налога на имущество, на муниципальном — от земельного налога.

В августе 2021 года «Временам года», судя по материалам на сайте администрации Благовещенска, был предоставлен земельный участок в городе. В публичной кадастровой карте нет информации об этом участке — судя по всему, он был расформирован.

Планы компании, как прозвучало в суде, не были реализованы. Так, министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии, которое участвовало в судебном процессе в качестве третьего лица, сообщило, что к 1 апреля этого года «Времена года» вложили в проект только около 17 млн руб.

Представитель ответчика в судебных заседаниях участия не принимал, отзыв на иск «Времена года» не предоставили, указано в решении суда.

ООО «Времена года», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Благовещенске в июле 2020 года. Уставный капитал — 700 тыс. руб. Учредитель и директор — Сергей Марков. Финансовой отчетности компания не раскрывает.

Удовлетворяя иск, суд согласился с тем, что «резидент обязательства, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Соглашения, перед Администрацией не исполнил, к реализации инвестиционного проекта “Агропромышленный комплекс «Времена года»” не приступил, чем нарушил условия настоящего Соглашения». Администрация Благовещенска, отметил суд, в 2023–2024 годах дважды направляла письма «Временам года» с предложением заключить дополнительное соглашение к документу 2021 года либо расторгнуть его, но ответа от компании не последовало.

Сенатор Олег Голов, возглавлявший администрацию Благовещенского района в 2019–2023 годах, рассказал «Ъ-Уфа», что на реализацию проекта повлияла «масса обстоятельств». «Компания приступила к проектированию, но дальше этого процесс не пошел. Она не смогла найти достаточно финансирования. Кроме того, это было ковидное время, что также отражалось на работе. А затем начались проблемы с закупкой оборудования — оно было импортное. К тому же, если не ошибаюсь, внутри компании был внутрикорпоративный конфликт. Все эти факторы наложились друг на друга и, к сожалению, проект, который был бы очень востребован в республике, не удалось реализовать»,— отметил господин Голов.

Найти номер телефона Сергея Маркова не удалось.

«Выводы суда, на мой взгляд, представляются верными и законными,— отмечает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.— Вместе с тем, если „Времена года“ заинтересованы в реализации проекта, им следует достичь компромисса с властями, учитывая интересы как публично-правового образования, так и инвестора в продолжении деятельности в качестве резидента ТОСЭР».

Булат Баширов