Контрактникам-участникам СВО будут выдавать бесплатные земельные участки в Крыму

Правительство Крыма расширило закон о гражданах, имеющих право бесплатно получить земельный участок в собственность на территории Крыма в рамках выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба властей региона со ссылкой на вице-премьера правительства республики Анну Анюхину.

Земельные участки будут бесплатно предоставляться вне зависимости от места проживания и регистрации гражданина, который заключил контракт на прохождение службы в армии в зоне СВО. При этом заключение контракта должно происходит на территории Крыма. До этого такая возможность предусматривалась только для жителей Крыма, служащим в зоне спецоперации.

Военные, которые подпадают под указанные требования, смогут направить пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту.

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