Суд отказался исключить петербургского депутата из реестра иноагентов

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения иск депутата городского заксобрания и заместителя председателя партии «Яблоко» Бориса Вишневского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) с требованием исключить его из реестра. Финальное заседание по иску политика к Минюсту, Роскомнадзору и МВД прошло сегодня, 27 августа. Господин Вишневский (признан иноагентом) с решением райсуда не согласен и намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции, передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Вишневский (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Борис Вишневский (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во время прений представитель Минюста подтвердил доводы, представленные на предыдущих заседаниях. Ранее ведомство поясняло, что депутат находится под иностранным влиянием, так как дает интервью иностранных агентам и иностранным организациям, распространяет «материалы и сообщения о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике» через «иностранные площадки». Кроме того, представитель Минюста уверен, что в законе четко определены критерии для признания иноагентом и предусмотрены возможности для снятия данного статуса.

Борис Вишневский (внесен в реестр иноагентов) вновь заявил, что не подвержен никакому иностранному влиянию и действует исключительно в интересах избирателей, которые за него голосовали. По убеждению политика, «дача интервью или выступление на "иностранных площадках" не является "получением иностранной помощи" и не может расцениваться как "иностранное влияние"». Он также отметил, что закон, предусматривающий запреты, наказание за их нарушение и ограничение прав, должен содержать четкие критерии, на основе которых Минюст может включить гражданина в реестр.

На этом же заседании судья отказалась направить в Конституционный суд запрос о проверке конституционности положений федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом на прошлом заседании ходатайствовала сторона истца.

Напомним, Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иноагентов 29 марта. Среди причин такого решения ведомство, в частности, называло критику им спецоперации на Украине и «распространение недостоверной информации» об органах власти. Политик намерен оспорить решение Василеостровского суда в вышестоящих инстанциях. Если депутату не удастся добиться исключения из реестра иноагентов до конца осени, его полномочия в городском парламенте будут прекращены, как того требует федеральное законодательство.

О том, как проходили заседания по иску политика,— в материале «Ъ» «Есть ли выход из реестра».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург