Есть ли выход из реестра

18 июля суд в Санкт-Петербурге продолжил рассмотрение иска замруководителя фракции «Яблоко» в законодательном собрании города Бориса Вишневского (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) к Минюсту, Роскомнадзору и МВД. Через суд политик пытается оспорить присвоенный ему статус иноагента. По мнению ведомства, парламентарий находится под иностранным влиянием — дает интервью иностранным агентам и иностранным организациям, распространяет «материалы и сообщения о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике» через «иностранные площадки». «Яблочник» считает решение Минюста незаконным и необоснованным. Если депутату не удастся оспорить включение в реестр до конца осени, его полномочия в городском парламенте будут прекращены: этого требует федеральное законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Вишневский, внесенный в реестр иностранных агентов, продолжает бороться за снятие этого статуса

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Борис Вишневский, внесенный в реестр иностранных агентов, продолжает бороться за снятие этого статуса

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Василеостровском райсуде Санкт-Петербурга в четверг прошло второе заседание по иску депутата петербургского заксобрания Бориса Вишневского об оспаривании внесения его в реестр иностранных агентов. Минюст признал Бориса Вишневского иностранным агентом 29 марта. В объяснении говорилось, что депутат «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине», а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

На первом заседании 31 мая были зачитаны возражения Минюста на иск депутата. В них говорилось, что ведомство изучило публикации политика в социальных сетях, Telegram-канале и прямые эфиры с его участием на YouTube – в том числе интервью на каналах Александра Плющева и Олега Кашина (оба внесены в реестр иностранных агентов, а также интервью иностранному изданию «BILD на русском».

Минюст повторил и довод о распространение господином Вишневским (внесен в реестр иностранных агентов) через «иностранные площадки», в частности, Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и YouTube «материалов и сообщений о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике».

По мнению Бориса Вишневского (внесен в реестр иностранных агентов), решение Минюста «не обосновано фактами и доказательствами»: «В подтверждение доводов Минюст прикладывает скриншоты и файлы с видеозаписями… Эта информация не доказывает иностранное влияние, не доказывает поддержку, не доказывает помощь со стороны иностранного источника»,— говорится в письменных пояснениях истца к возражениям Минюста.

На заседании 18 июля представитель Минюста поддержал ранее присланные возражения и попросил суд отклонить иск. «Административный истец находится под иностранным влиянием — а именно получает доступ к иностранным информационным источникам. Он также получил доступ к YouTube-каналам и к аудитории иностранных агентов, чем также мог поднять свою популярность и известность в аудитории указанных лиц»,— сказал представитель Минюста. Борис Вишневский (внесен в реестр иностранных агентов) вновь заявил о категорическом несогласии с оценкой его деятельности, данной Минюстом: «Я за Россию, против иностранного вмешательства, и все, что я делаю, служит исключительно интересам России. Если бы это было не так, меня бы граждане не избирали депутатом заксобрания три раза подряд». Следующее заседание суда пройдет 6 августа.

15 мая президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, в том числе выборные. Если Борис Вишневский (внесен в реестр иностранных агентов) не добьется успеха в суде, то в ноябре он будет вынужден оставить должность депутата заксобрания Петербурга.

Надежда Ярмула, Любовь Комиссарова, Санкт-Петербург