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Коммерсантъ FM
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ФСБ: в Белгородской области задержан уроженец Подмосковья при подготовке диверсии

Белгородское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержало с поличным уроженца Московской области при подготовке к совершению диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом «Ъ» сообщили в ведомстве.

Следственный отдел управления ФСБ возбудил против задержанного уголовные дела о государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России (ст. 275 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное заключение) и об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5, до 20 лет лишения свободы). Имя фигуранта не раскрывается.

По версии следствия, подозреваемый в Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), который назвался членом украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией. По заданию СБУ фигурант незаконно приобрел и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции в Белгородской области. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в управлении.

Ранее сегодня, 27 августа, тамбовское управление ФСБ сообщило о задержании жителя Тамбова по подозрению в приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) на объектах железнодорожной инфраструктуры региона.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Прытков, Воронеж

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