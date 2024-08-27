ФСБ задержала жителя Тамбова по подозрению в подготовке диверсии

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Тамбовской области сообщило о задержании тамбовчанина 1992 года рождения по подозрению в подготовке диверсии. Ведомство возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК РФ. Имя фигуранта не раскрывается.

По версии следствия, подозреваемый в Telegram переписывался с неустановленным лицом и получил от него задание совершить диверсии на объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Тамбовской области. Для выполнения задания фигурант купил зажигательную смесь, а также изучил маршруты движения к обозначенным местам расположения объектов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого»,— добавили в УФСБ.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Прытков, Воронеж