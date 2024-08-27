Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Бялко похоронили на Хованском кладбище
На Хованском кладбище прошли похороны литератора и журналиста Александра Бялко. Как сообщает со ссылкой на корреспондента ТАСС, церемония прощания прошла в кругу родственников господина Бялко и друзей семьи.
Александр Бялко с женой Агатой в 2014 году
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Александр Бялко умер 23 августа, ему было 72 года. Он преподавал в национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Знал восемь языков. В 1979–2010 годах Александр Бялко состоял в телеклубе «Что? Где? Когда?» Вел программу на радиостанции «Культура». По словам его дочери Марии, в последние годы «просто был на пенсии».