Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Бялко похоронили на Хованском кладбище

На Хованском кладбище прошли похороны литератора и журналиста Александра Бялко. Как сообщает со ссылкой на корреспондента ТАСС, церемония прощания прошла в кругу родственников господина Бялко и друзей семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бялко с женой Агатой в 2014 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бялко с женой Агатой в 2014 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Бялко умер 23 августа, ему было 72 года. Он преподавал в национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Знал восемь языков. В 1979–2010 годах Александр Бялко состоял в телеклубе «Что? Где? Когда?» Вел программу на радиостанции «Культура». По словам его дочери Марии, в последние годы «просто был на пенсии».