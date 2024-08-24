Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Журналист и литератор Александр Бялко умер в возрасте 72 лет. В 1979–2010 годах он состоял в телеклубе «Что? Где? Когда?».

Дочь Александра Бялко Мария сообщила ТАСС, что отец умер накануне, 23 августа. Она не уточнила причину смерти. Прощание пройдет во вторник, 27 августа. Место похорон пока не уточняется.

Александр Бялко родился в Москве 28 августа 1952 года. По образованию — физик-ядерщик. Преподавал в национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Работал замдиректора компании «Бренер» и замдиректора опытного химико-металлургического завода «Гиредмета» в подмосковном Подольске.

В 2008–2009 годах работал деканом Академии труда и социальных отношений. Вел программу на радиостанции «Культура». Знал восемь языков. В последние годы был на пенсии.

Леонид Уварчев