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Коммерсантъ FM
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Операционная система Linux установлена на рекордные 4,4% настольных ПК

Операционная система Linux впервые достигла показателя 4,44% рыночной доли ОС для настольных компьютеров. Об этом говорится в отчете аналитической компании Statcounter.

Это уже второй раз за два года, когда у Linux фиксируют рекордные показатели: в июле 2023 года операционная система впервые достигла показателя 3,08% рыночной доли ОС для настольных ПК. Для того чтобы достигнуть такого результата, Linux потребовалось 32 года. При сохранении динамики Linux может быть установлена на 5% всех компьютеров уже к февралю 2025 года.

Вероятно, успеху Linux способствует Microsoft, установившая жесткие требования для ПК на установку Windows 11, а также успех портативной консоли Steam Deck, которая поставляется со SteamOS, базирующейся на Linux.

Евгений Федуненко

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