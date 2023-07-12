Linux установлена на рекордные 3% настольных ПК

Операционная система Linux впервые достигла показателя 3,08% рыночной доли ОС для настольных компьютеров — для этого Linux потребовалось 32 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании Statcounter.

Первое место среди операционных систем с долей 68,2% занимает Windows, за ней идет macOS (21,4%) и ChromeOS (4,15%). Linux находится на четвертом месте, с 2018 года ее показатель удвоился — тогда ОС была установлена на 1,64% настольных ПК. За тот же период доля macOS увеличилась на 9,1%, а Windows — сократилась на 13,85%. Linux является бесплатной операционной системой, ориентированной на безопасность, и используется в основном для обслуживания серверов и суперкомпьютеров.

Евгений Федуненко