Песков назвал глупостью призывы чистить переписки после задержания Дурова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские чиновники не используют мессенджеры, в том числе Telegram, в служебных целях. Он также назвал полной глупостью призывы чистить переписки в мессенджере после задержания основателя Telegram Павла Дурова.

«Чистить переписки — это полная глупость. Это первое. Второе — государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram — тоже»,— ответил Дмитрий Песков во время пресс-колла на вопрос о том, просил ли Кремль чиновников чистить переписки.

Пресс-секретарь добавил, что использование мессенджеров, в том числе Telegram, было бы «нарушением служебных правил и служебной этики». В связи с этим, по его словам, в администрации президента никто не использует мессенджеры в служебных целях.

Дмитрий Песков также заявил, что дело Павла Дурова можно рассматривать как политическое, если Франция не представит серьезных доказательств вины миллиардера. Россия, как добавил пресс-секретарь, готова оказывать содействие основателю Telegram, но ситуация «осложнена наличием у него гражданства Франции».

Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. После этого в русскоязычных соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения с призывами удалить переписки в мессенджере. В распространяемых публикациях в том числе говорится, что Павла Дурова намерено задержали для получения ключей шифрования Telegram.

Прокуратура Парижа сообщала, что дело в отношении Павла Дурова касается 12 обвинений. В их числе соучастие в сбыте наркотиков, организованном мошенничестве, отмывании доходов и распространении порнографических изображений несовершеннолетних. Посольство России во Франции запрашивало консульский доступ к Павлу Дурову.

Подробности — в тексте «Ъ» «Уволок Дурова».

Петр Бузлаев