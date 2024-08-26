Павла Дурова опросили по 12 пунктам обвинения

Прокуратура Парижа опубликовала пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Согласно документу, расследование было открыто 8 июля. Срок задержания бизнесмена истекает 28 августа. В деле имеются обвинения по 12 пунктам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

В пресс-релизе (.pdf), подписанном прокурором Парижа Лорой Беккюо, говорится, что расследование ведется по обвинениям:

В соучастии в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконной трансакции в организованной группе. В отказе по запросу передавать компетентным органам информацию или документы. В соучастии в хранении порнографических изображений несовершеннолетних. В соучастии в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы. В соучастии в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотических веществ. В соучастии в продаже или незаконной передаче оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или адаптированных для получения доступа к системам обработки данных. В соучастии в организованном мошенничестве. В создании преступного сообщества для совершения преступления или правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде пяти и более лет лишения свободы. В отмывании доходов, полученных в результате правонарушений или преступлений в составе организованной группы. В предоставлении услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного декларирования. В предоставлении криптографического инструмента, который обеспечивает не только аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления. В импорте криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления.

Расследованием дела Павла Дурова занимаются Центр борьбы с цифровой преступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством. Как следует из пресс-релиза, Павел Дуров был опрошен следователями, но обвинение ему предъявлено не было.

Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Назначенный срок его задержания — 96 часов. На следующий день, 25 августа, команда Telegram выступила с официальным заявлением. Там подчеркнули, что мессенджер соблюдает законы стран Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а правила модерации контента на платформе соответствуют отраслевым стандартам.

Подробнее — в материале «Ъ» «И полетели Телеграмы родных и близких известить».

Милена Костерева