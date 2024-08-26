Павла Дурова опросили по 12 пунктам обвинения
Прокуратура Парижа опубликовала пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Согласно документу, расследование было открыто 8 июля. Срок задержания бизнесмена истекает 28 августа. В деле имеются обвинения по 12 пунктам.
Павел Дуров
Фото: @durov
В пресс-релизе (.pdf), подписанном прокурором Парижа Лорой Беккюо, говорится, что расследование ведется по обвинениям:
- В соучастии в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконной трансакции в организованной группе.
- В отказе по запросу передавать компетентным органам информацию или документы.
- В соучастии в хранении порнографических изображений несовершеннолетних.
- В соучастии в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы.
- В соучастии в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотических веществ.
- В соучастии в продаже или незаконной передаче оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или адаптированных для получения доступа к системам обработки данных.
- В соучастии в организованном мошенничестве.
- В создании преступного сообщества для совершения преступления или правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде пяти и более лет лишения свободы.
- В отмывании доходов, полученных в результате правонарушений или преступлений в составе организованной группы.
- В предоставлении услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного декларирования.
- В предоставлении криптографического инструмента, который обеспечивает не только аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления.
- В импорте криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления.
Расследованием дела Павла Дурова занимаются Центр борьбы с цифровой преступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством. Как следует из пресс-релиза, Павел Дуров был опрошен следователями, но обвинение ему предъявлено не было.
Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Назначенный срок его задержания — 96 часов. На следующий день, 25 августа, команда Telegram выступила с официальным заявлением. Там подчеркнули, что мессенджер соблюдает законы стран Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а правила модерации контента на платформе соответствуют отраслевым стандартам.
Подробнее — в материале «Ъ» «И полетели Телеграмы родных и близких известить».