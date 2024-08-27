Politico: Украина планирует передать США список целей для ударов по России

Украинские чиновники составили список потенциальных целей для ударов по территории России, сообщило Politico со ссылкой на три источника. Его планируется передать высшим должностным лицам национальной безопасности США. Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента страны Александр Ермак на этой неделе посетят для переговоров Вашингтон и передадут список, утверждают источники издания.

Как рассказали собеседники Politico, представленные в списке цели Украина могла бы поразить, если США снимут ограничения на использование американского дальнобойного оружия, поставляемого ВСУ. Ранее Киев уже называл Вашингтону некоторые потенциальные цели, но новый список будет более проработанным, говорят источники издания.

Страны Запада передавали Украине оружие с ограничениями по его использованию вглубь российских территорий. Только в мае 2024 года Киеву разрешили ограничено атаковать объекты в районе Харькова. США официально одобрили удары по территории, с которой ведется наступление на территорию Украины. Однако удары вглубь российской территории американским оружием Соединенные Штаты все еще запрещают.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов