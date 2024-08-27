Активы экс-депутата Госдумы Сопчука на 41 млрд руб. переданы государству

В доход государства обращены 79 объектов имущества, а также активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука на сумму более 41 млрд руб. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы, сообщили в ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сопчук в 2019 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Сопчук в 2019 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, в июле 2021 года господин Сопчук скрылся в ОАЭ. Он был объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности, добавили в спецслужбе (цитата по ТАСС).

Уголовное дело в отношении Сергея Сопчука возбудили в ноябре 2021 года. Экс-депутат обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, в 1997–2021 годах господин Сопчук незаконно принимал участие в деятельности ряда коммерческих структур, а также являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Терней Золото», разрабатывающего крупное месторождение золота в Приморье. В январе 2024-го уголовное дело было приостановлено из-за того, что фигурант «недоступен для следствия».

Сергей Сопчук неоднократно избирался депутатом заксобрания Приморского края, а в 2002–2006 годах возглавлял его. С 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы от «Единой России».