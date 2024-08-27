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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин поговорил по телефону с Моди

Президент России Владимир Путин около часа назад провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил Дмитрий Песков. Тему беседы он не уточнил.

Нарендра Моди (слева) и Владимир Путин в июле 2024 года

Нарендра Моди (слева) и Владимир Путин в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нарендра Моди (слева) и Владимир Путин в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путин сегодня работает в Кремле. Ранее, буквально час назад, Путин провел международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди. Мы в ближайшее время дадим развернутое сообщение, где расскажем, о чем шла речь во время этого разговора»,— сказал пресс-секретарь президента во время пресс-колла.

Пресс-служба премьера Индии сообщила, что стороны обсудили меры укрепления привилегированного стратегического партнерства. Ранее сегодня, 27 августа, Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они подтвердили намерения поддерживать инициативы по урегулированию конфликта на территории Украины.

23 августа премьер Индии прибыл с визитом в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нарендра Моди по итогам встречи также заявил, что Индия готова поддержать любые усилия по достижению мира. 8 августа господин Моди также встречался с Владимиром Путиным в Москве. Bloomberg писало, что премьер Индии согласился передавать послания между президентами России и Украины.

О внешней политике Индии — в материале «Ъ» «Ария индийского гвоздя».

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