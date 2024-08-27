Моди и Байден обсудили ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили российско-украинский конфликт и визит господина Моди в Киев. Американский президент поблагодарил индийского премьера за гуманитарную поддержку Украины.

«Президент поблагодарил премьер-министра за его исторические визиты в Польшу и Украину, которые стали первыми визитами премьер-министра Индии за последние десятилетия, а также за его послание мира и постоянную гуманитарную поддержку Украины»,— говорится в сообщении Белого дома.

Нарендра Моди уточнил, что обсудил с Джо Байденом различные региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию на Украине. «Мы также обсудили ситуацию в Бангладеш и подчеркнули необходимость скорейшего восстановления нормальной жизни»,— написал премьер в соцсети X.

23 августа Нарендра Моди приехал в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер заявил о готовности Индии внести вклад в завершение российско-украинского конфликта. В начале месяца господин Моди посещал Москву. Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что премьер не станет выступать посредником, но согласился передавать послания между президентами России и Украины в случае необходимости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Визит по заветам Ганди».