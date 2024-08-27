Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NTV: в Турции проверят деятельность нелегальных русскоязычных школ

Торгово-промышленная палата Антальи намерена добиться начала уголовного расследования в отношении русскоязычных школ, которые работают без лицензии. Местный телеканал NTV 26 августа сообщил, что в Анталье появились две новые нелегальные школы и три детских сада.

«Мы сталкиваемся со случаями работы школ, у которых нет лицензии или которые получают их с нарушениями. Любая образовательная деятельность по закону должна находиться в ведении государства»,— сообщил представитель комитета по образованию Торгово-промышленной палаты Турции Кенан Челик.

Как добавил господин Челик, в некоторых рекламных брошюрах нелегальных школ звучат высказывания, принижающие национальную систему образования. Нелицензированные образовательные учреждения также заявляют о более низкой стоимости и высоком качестве обучения, отметил он. По словам Кенана Челика, палата подает жалобы в Министерство образования страны и региональные органы, а также планирует добиться начала уголовного процесса.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...