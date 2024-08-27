NTV: в Турции проверят деятельность нелегальных русскоязычных школ

Торгово-промышленная палата Антальи намерена добиться начала уголовного расследования в отношении русскоязычных школ, которые работают без лицензии. Местный телеканал NTV 26 августа сообщил, что в Анталье появились две новые нелегальные школы и три детских сада.

«Мы сталкиваемся со случаями работы школ, у которых нет лицензии или которые получают их с нарушениями. Любая образовательная деятельность по закону должна находиться в ведении государства»,— сообщил представитель комитета по образованию Торгово-промышленной палаты Турции Кенан Челик.

Как добавил господин Челик, в некоторых рекламных брошюрах нелегальных школ звучат высказывания, принижающие национальную систему образования. Нелицензированные образовательные учреждения также заявляют о более низкой стоимости и высоком качестве обучения, отметил он. По словам Кенана Челика, палата подает жалобы в Министерство образования страны и региональные органы, а также планирует добиться начала уголовного процесса.