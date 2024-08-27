ВТБ сообщил о мошенниках, действующих от имени Госархива

ВТБ (MOEX: VTBR) сообщил, что зафиксировал всплеск мошеннических звонков от лица сотрудников Госархива. По данным банка, злоумышленники выбрали госорганизацию, которая не имеет отношения к деньгам, чтобы «усыпить бдительность» жертв.

Звонящие от имени сотрудников Госархива говорят, что хотят отправить адресату невостребованные письма, но данные об отправителях якобы утеряны. Мошенники предлагают получить письма в отделениях МФЦ или «Почты России» и выбрать дату и время для онлайн-записи. На мобильный телефон жертвы приходит смс с цифровым кодом, который преступники просят назвать. Это позволяет им получить доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк.

«Может прийти на помощь определитель номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств, а также отмечает мошенников и спам уже во время входящего вызова»,— уточнил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов (цитата по ТАСС).

В августе стало известно, что злоумышленники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». По данным экспертов, жертвами становятся люди пенсионного и среднего возраста. В пресс-службе Минцифры заверили, что портал защищен и преступники могут получить доступ к аккаунту только в случае, если пользователь сам передаст данные для входа.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мошенники привязались к "Госуслугам"».

Лаура Кеффер