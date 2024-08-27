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Коммерсантъ FM
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Telegram Wallet сообщил о восстановлении работы

Криптоволютный кошелек Telegram Wallet возобновил работу после сбоя вечером 26 августа, связанного с внедрением токена DOGS. При этом сервис продолжает предупреждать о задержках при обработке сделок.

«Всем пользователям доступно большинство возможностей кошелька, включая обмены DOGS и торговлю на P2P-маркете. Депозиты в сети TON еще находятся в обработке и будут исполнены в течение шести—восьми часов»,— сообщила пресс-служба сервиса в Telegram-канале.

При входе в криптовалютный кошелек все еще указано, что трансакции обрабатываются с задержкой. В уведомлении также говорится, что депозиты и выводы будут обработаны автоматически, как только ситуация стабилизируется.

Пресс-служба криптокошелька ранее сообщала, что арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции никак не влияет на работу сервиса.

О работе Telegram после ареста Павла Дурова — в тексте «Ъ» «Мессенджер государственного значения».

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