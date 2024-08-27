Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о задержании в стране основателя Telegram Павла Дурова. Господин Маск призвал объяснить причины преследования предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский бизнесмен Илон Маск

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters Американский бизнесмен Илон Маск

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован»,— написал он в соцсети X в ответ на пост господина Макрона.

Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа. Дело, в рамках которого его задержали, касается 12 преступлений, связанных в том числе с соучастием в мошенничестве и распространении детской порнографии. Президент Франции уверяет, что «это ни в коем случае не политическое решение».

Подробности — в публикации «Ъ» «Уволок Дурова».