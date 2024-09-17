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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 38 лет министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову

Антон Алиханов

Антон Алиханов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Алиханов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Антон Андреевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! В этом году Вы приступили к руководству Минпромторгом России. Многолетний опыт знакомства и совместной работы дает мне право говорить о том, что решение важнейших задач, которые сегодня стоят перед отраслями промышленности и торговли, было доверено энергичному и вдумчивому профессионалу, командному игроку и настоящему патриоту нашей страны, привыкшему работать на результат. Уверен, что Вы достойно проявите себя на ответственном министерском посту. Искренне желаю Вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Сегодня исполняется 62 года заместителю председателя Совета федерации Константину Косачеву

Константин Косачев

Константин Косачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Константин Косачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко:

— Уважаемый Константин Иосифович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Делаю это не только от себя, но и от всех слушателей Дипломатической академии, которые прикоснулись к Вашему таланту и многогранному опыту работы прежде всего в качестве российского дипломата, не говоря уже о Совете федерации, Государственной думе и правительстве Российской Федерации. Для подготовки нового поколения дипломатов очень важно, что Вы сегодня возглавляете кафедру международных отношений в нашей академии. Молодым дипломатам необходимо понимать не только современные реалии международной жизни, но и разбираться в ее хитросплетениях с позиций национальных интересов своей страны. МИД России высоко оценивает Ваши заслуги на этой стезе, наградив нагрудной медалью «Посольский приказ». Многая лета, товарищ профессор!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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