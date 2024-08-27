В США арестовали гражданина Венгрии по делу о закупках для ВПК России

23 августа американская полиция арестовала гражданина Венгрии Бенса Хорвата по прибытии в аэропорт Сан-Франциско. Он приобрел 200 радиостанций военного назначения и пытался экспортировать их в Россию в обход санкций, сообщил Минюст США. По мнению суда, господин Хорват управлял «многонациональной сетью закупок», которая занималась в том числе оснащением систем радиосвязи в Курской области.

Бенс Хорват арестован по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля. В сообщении Минюста США говорится, что сеть закупок техники в обход санкций действует как минимум с января 2023 года — с этого времени сеть, которая работала под началом господина Хорвата, начала переговоры с «небольшой американской компанией по распространению радиооборудования». Подробности об этой компании не раскрываются. Утверждается, что Бенс Хорват организовал поставку оборудования через посредников в Испании, Сербии, Венгрии и Латвии.

Подробнее о последних санкциях США против России — в материале «Ъ» «Санкции ПО полной программе».

Петр Бузлаев