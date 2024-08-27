Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шольц пообещал ужесточить политику депортации мигрантов после резни в Золингене

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в городе Золинген в память о погибших при нападении 23 августа, заявил о необходимости усилить меры по депортации нелегальных мигрантов. Также он пообещал ужесточить правила ношения оружия в ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Reuters

«Нам придется сделать все возможное и добиться того, чтобы лица, кто не может и кому не разрешено оставаться в Германии, были депортированы в соответствии с правовыми нормами»,— сказал господин Шольц (цитата по Tagesschau). «Очевидно, сейчас речь будет идти о том, что мы в очередной раз будем ужесточать правила ношения оружия, действующие в Германии. Особенно те, что касаются ношения ножей, но также и многие другие связанные с этим вещи, которые должны быть зарегулированы»,— добавил он.

Нападение в Золингене (федеральная земля Северный Рейн—Вестфалия) произошло поздно вечером в пятницу, 23 августа, на фестивале, посвященном 650-летию города. В результате три человека были убиты, восемь получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Главный подозреваемый — 26-летний сириец — сам сдался властям.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Немецкие правые воспользовались терактом».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...