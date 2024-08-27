Шольц пообещал ужесточить политику депортации мигрантов после резни в Золингене

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в городе Золинген в память о погибших при нападении 23 августа, заявил о необходимости усилить меры по депортации нелегальных мигрантов. Также он пообещал ужесточить правила ношения оружия в ФРГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Reuters

«Нам придется сделать все возможное и добиться того, чтобы лица, кто не может и кому не разрешено оставаться в Германии, были депортированы в соответствии с правовыми нормами»,— сказал господин Шольц (цитата по Tagesschau). «Очевидно, сейчас речь будет идти о том, что мы в очередной раз будем ужесточать правила ношения оружия, действующие в Германии. Особенно те, что касаются ношения ножей, но также и многие другие связанные с этим вещи, которые должны быть зарегулированы»,— добавил он.

Нападение в Золингене (федеральная земля Северный Рейн—Вестфалия) произошло поздно вечером в пятницу, 23 августа, на фестивале, посвященном 650-летию города. В результате три человека были убиты, восемь получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Главный подозреваемый — 26-летний сириец — сам сдался властям.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Немецкие правые воспользовались терактом».