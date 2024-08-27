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Коммерсантъ FM
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Число скачиваний Telegram по всему миру выросло на 4% после ареста Дурова

Популярность Telegram по всему миру возросла на фоне ареста в Париже основателя мессенджера Павла Дурова. Количество загрузок на iOS к 26 августа увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим днем, пишет TechCrunch со ссылкой на данные аналитических компаний. Во Франции мессенджер стал самым популярным по загрузкам в App Store в категории соцсетей и занял третье место по скачиваниям в общем рейтинге приложений.

В США Telegram поднялся на десять позиций. В рейтинге лучших приложений App Store в американском сегменте к 27 августа он поднялся с 18-го на восьмое место в общем рейтинге. В рейтинге соцсетей мессенджер 26 августа был на втором месте, затем опустился на третье. Разработчик приложений Appfigures отмечает, что это самый высокий рейтинг Telegram с начала 2023 года.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Он находится под стражей до 28 августа. Дело, в рамках которого его задержали, включает в себя расследование 12 преступлений, связанных с соучастием в мошенничестве и распространении детской порнографии и других нарушениях. Команда Telegram после задержания господина Дурова отмечала, что соблюдает законы ЕС и необходимые правила модерации контента.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Уволок Дурова».

Лусине Баласян

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