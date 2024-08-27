Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст космическую национальную гвардию. По словам бывшего американского президента, его решение о создании Космических сил в 2019 году не позволило России и Китаю опередить США в этой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Go Nakamura/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Go Nakamura/File Photo, Reuters

«Пришло время создать космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении космической национальной гвардии»,— сказал господин Трамп на предвыборном митинге в Детройте (цитата по Military Times).

Дональд Трамп также пообещал инвестировать в укрепление вооруженных сил, в производство БПЛА, роботостроение, развитие искусственного интеллекта, разработку гиперзвукового оружия.

Советник избирательного штаба Дональда Трампа Брайан Хьюз говорил, что господин Трамп может обсудить с Россией контроль над вооружениями, если победит на президентских выборах в США. Он уточнил, что условиями контактов с Москвой по этой теме также станут усиление позиций США и создание новой противоракетной обороны.

О ноябрьских выборах — в материале «Ъ» «На съезд как на праздник».