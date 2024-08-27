Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

Трое фигурантов дела о подготовке покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак частично признали вину, следует из материалов дела, которые приводит «РИА Новости». Другие подробности не приводятся.

24 августа следствие провело очную ставку с обвиняемыми в подготовке покушений. Имена и фамилии арестованных не приводились.

О подготовке покушения в июле 2023 года сообщила ФСБ. По ее версии, подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию украинских спецслужб. Были арестованы семь подозреваемых, в том числе несовершеннолетние. Спустя год в деле появились три новых фигуранта, один их них — ученик восьмого класса.

Подробности — в материале «Ъ» «Нацисты обернулись террористами».