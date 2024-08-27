Рублев обыграл Уайлда и прошел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга US Open со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. Встреча прошла в Нью-Йорке и продлилась 2 часа 19 минут.

Во время игры Рублев выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Уайлда шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором раунде Андрей Рублев сыграет против победителя матча между американцем Кристофером Юбэнксом и французом Артуром Риндеркнешем.

US Open — четвертый и последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проходит с 26 августа по 8 сентября на покрытии «хард». Общий призовой фонд — $75 млн.