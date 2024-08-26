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Коммерсантъ FM
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Сервис Notion отключит аккаунты российских пользователей 9 сентября

Сервис для создания заметок и баз данных Notion прекратит свою работу на территории России с 9 сентября. Согласно заявлению компании, причина ухода — американские санкции.

«Российские пользователи смогут сохранить доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября 2024 года. 9 сентября 2024 года пространства перестанут быть доступными, а пользователи, находящиеся в России, больше не смогут получать доступ к услугам Notion»,— говорится в сообщении на сайте компании.

На каком именно определении Минфина США основан отказ от работы в России, в заявлении Notion не указано. Однако 12 июня министерство объявило, что в рамках расширения санкций запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции ПО полной программе».

Милена Костерева

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