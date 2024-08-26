Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один из четырех энергоблоков Курской АЭС выведен в плановый ремонт

Энергоблок №4 Курской атомной электростанции выведен в планово-предупредительный ремонт для последующей модернизации. Как уточнили в пресс-службе АЭС, такие работы проводятся ежегодно для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и безопасной выработки электроэнергии. По данным «Росэнергоатома», ремонт займет 59 дней.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений»,— говорится в Telegram-канале Курской АЭС.

Как сообщал «Росэнергоатом», в ремонтных работах на энергоблоке №4 будут задействованы более 2 тыс. человек. В том числе производственно-ремонтный персонал, специалисты инженерной поддержки атомной станции и работники АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Пролог». Всего планируется произвести работы по 13 тыс. технических позиций. В частности, в турбинном отделении будут отремонтированы турбогенераторы №7 и №8, питательные электронасосы и электродвигатели.

Курская АЭС расположена в Курчатовском районе и включает четыре энергоблока. В настоящее время в работе находится энергоблок №3. Еще два энергоблока — №1 и №2 — находятся в режиме эксплуатации без генерации из-за истечения установленного срока работы.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...