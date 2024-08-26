Один из четырех энергоблоков Курской АЭС выведен в плановый ремонт

Энергоблок №4 Курской атомной электростанции выведен в планово-предупредительный ремонт для последующей модернизации. Как уточнили в пресс-службе АЭС, такие работы проводятся ежегодно для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и безопасной выработки электроэнергии. По данным «Росэнергоатома», ремонт займет 59 дней.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений»,— говорится в Telegram-канале Курской АЭС.

Как сообщал «Росэнергоатом», в ремонтных работах на энергоблоке №4 будут задействованы более 2 тыс. человек. В том числе производственно-ремонтный персонал, специалисты инженерной поддержки атомной станции и работники АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Пролог». Всего планируется произвести работы по 13 тыс. технических позиций. В частности, в турбинном отделении будут отремонтированы турбогенераторы №7 и №8, питательные электронасосы и электродвигатели.

Курская АЭС расположена в Курчатовском районе и включает четыре энергоблока. В настоящее время в работе находится энергоблок №3. Еще два энергоблока — №1 и №2 — находятся в режиме эксплуатации без генерации из-за истечения установленного срока работы.

Милена Костерева