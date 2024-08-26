Пожар на Омском НПЗ полностью потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Советском округе Омска, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В результате пожара на НПЗ погиб один сотрудник предприятия, шестеро пострадали. Площадь возгорания на Омском НПЗ составила 150 кв. м. О предварительных причинах возгорания и повреждениях на предприятии не сообщалось.

Возгорание на НПЗ в Омске произошло сегодня, 26 августа, днем. Как передавало областное ГУ МЧС, пожарные выехали на место происшествия в 14:45 по местному времени (11:45 мск). К 19:05 по местному времени (16:05 мск) возгорание было локализовано. В 23:05 по местному времени (20:05 мск) пожар потушили.

К тушению пожара были привлечены 27 человек и 7 единиц техники, уточнили в ведомстве. Также на месте происшествия работало 15 звеньев газодымозащитной службы. По факту пожара СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «НПЗ взорвался без посторонней помощи».

Ольга Семеновых