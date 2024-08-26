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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:44

В результате пожара на Омском НПЗ погиб один человек

Один человек погиб в результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил губернатор Виталий Хоценко. Пострадали семь человек, шестеро из которых отказались от госпитализации.

Пожар на НПЗ в Омске произошел сегодня, 26 августа, днем. По данным регионального МЧС, спасатели выехали на место происшествия в 14:45 по местному времени (11:45 мск). К 19:05 по местному времени (16:05 мск) возгорание локализовали, рассказали в пресс-службе НПЗ. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Его причина уточняется, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе Омского НПЗ заявили «Ъ», что возгорание технологического оборудования не повлияет на производственную программу предприятия. Уточняется, что план по переработке будет выполнен с помощью дополнительных перерабатывающих мощностей. По факту происшествия СУ СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «НПЗ взорвался без посторонней помощи».

Ольга Семеновых

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