Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Омском НПЗ произошел пожар, пострадали двое

На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование

На Омском нефтеперерабатывающем заводе загорелось технологическое оборудование, сообщила пресс-служба предприятия. Пострадали два человека, помощь им оказали на месте. Возгорание под контролем, завод работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Предварительно площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, в 14:45 местного времени подразделения спасателей выехали на пожар на НПЗ Омска в количестве семи единиц техники и 27 человек личного состава.

«В связи с инцидентом на нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются»,— написал в своем Telegram-канале глава Омской области Виталий Хоценко.

Константин Воронов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...