На Омском НПЗ произошел пожар, пострадали двое

На Омском нефтеперерабатывающем заводе загорелось технологическое оборудование, сообщила пресс-служба предприятия. Пострадали два человека, помощь им оказали на месте. Возгорание под контролем, завод работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Предварительно площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, в 14:45 местного времени подразделения спасателей выехали на пожар на НПЗ Омска в количестве семи единиц техники и 27 человек личного состава.

«В связи с инцидентом на нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются»,— написал в своем Telegram-канале глава Омской области Виталий Хоценко.

Константин Воронов, Новосибирск